غرفة الاتصالات: شريحة eSIM غير قابلة للسرقة أو التلف وأكثر حماية للهاتف

أكد الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وصناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، أهمية إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقنية الشريحة المدمجة eSIM في السوق المصرية.



وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "العنكبوت" المذاع على قناة أزهري، أن الشريحة الإلكترونية eSIM ستُسهم فى تطوير الخدمات بشكل هام، غير قابلة للسرقة أو التلف، وأكثر حماية للهاتف المحمول والبيانات، ويمكن استخراجها من قبل الشركات بسهولة كبيرة، وبناء عليها يمكن تشغيل 8 شرائح أو خطوط على هاتف واحد.



وشدد على أن تقنية الشريحة المدمجة eSIM توفر الحماية الكبيرة للجهاز ، حيث ستكون مدعومة من قبل الشركات المصممة للشريحة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين فى مصر، وتعزيز التحول الرقمى فى البلاد.

كما أشار إلى أن التقنية الجديدة توفر للمستخدمين مرونة كبيرة، حيث يمكن لهم التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة المادية، كما تتيح لهم إمكانية نقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة دون أى انقطاع فى الخدمة، ما يضمن استمرارية الاتصال.