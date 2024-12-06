فريدة الشوباشي عن جولة السيسي: مصر تحظى باحترام ومصداقية

علّقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يزور 3 دول، هي الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، قائلة: «الدولة المصرية تحظى باحترام ومصداقية شديدة، والرئيس يحرص على التعبير عن وضع مصر في الإقليم والعلاقات الدولية والصراعات والاستثمارات في الداخل».

وأضافت الشوباشي، في لقائها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي يزور 3 دول بعيدة عما يجري في المنطقة، وليست مثل اليونان وقبرص، إلا أنه يحرص دوما على إيصال صوت القضية الفلسطينية والأوضاع بالشرق الأوسط إلى جميع الدول والتنبيه بأن ضررها لن يقتصر على مصر.

وتابعت : «الرئيس السيسي ينطلق من دولة تحظى باحترام ومصداقية شديدة جدا بعد ثورة 30 يونيو، وهناك رهان على مصر، فقد دعي الرئيس السيسي إلى عدد كبير من الاجتماعات والتجمعات لتبادل الآراء، والرئيس يؤكد أن الوضع في غزة ولبنان وسوريا يتعرض للتخريب بسبب دولة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية».