مفتي الجمهورية يطالب الحكومة بزيادة حملات التوعية بتنظيم النسل

طالب الدكتور محمد نظير عياد مفتي الجمهورية، الدولة بتوجيه المزيد من الحملات التوعوية التي يمكن أن تنبه الناس بمثل هذه الأمور ويمكن أن يكون هناك جلسات نقاشية وحوارية بأخطار هذا التضخم السكاني خصوصاً مع تنامي الأمراض وقلة الدخل وإنتشار الفقر.

وأضاف "عياد" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه الأسبوعي "اسأل المفتي"، والتى يحاور فيه فضيلة مفتى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة "صدى البلد"، أن أمام هذه المستجدات يمكن للدولة بأن تستصدر اللوائح والقوانين ماتراه فيه أن يحقق لها الانسيابية والايجابية ويحقق لها مايضمن لها البقاء الصحيح.

وتابع مفتي الجمهورية، " أنا أرى بأن مثل هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ أولا بقضية التوعية خصوصاً عند التحدث عن بناء الإنسان فلا بد من وجود قناعة عن رؤية صحيحة وإقتناع تام بالفكرة "

وأكد الدكتور محمد نظيرعياد، أن آحد مقاصد الزواج الرئيسي هو بقاء النسل وإعمار الكون والكتلة البشرية لايمكن غض الطرف عنها بإعتبارها أداة فعالة و قوية في هذا الجانب لكن هذه المسألة لا تؤخذ هكذا بل لابد أن نستحضرالمقصد الرئيسي من الزواج هو المودة والرحمة والسكن.



