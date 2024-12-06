أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس للدنمارك دليل أن مصر منفتحة على العالم أجمع

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدنمارك أول زيارة لرئيس مصري، وتعبر عن العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

وأضاف “بدر الدين”، في مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الزيارة تاتي في إطار جولة أوروبية مهمة للرئيس السيسي سيزور خلالها النرويج وأيرلندا، معقبًا: "يمكن أن ننظر لهذه الجولة في إطار دبلوماسية القمة، وهي دبلوماسية نشطة في مصر خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: «ننظر إلى هذه الجولة المهمة في ظل تعددية محاور السياسة الخارجية المصرية، فقد اتجهت مصر نحو المرونة والاستقلالية في سياستها الخارجية، وبالتالي، فقد تعددت محاور السياسة الخارجية المصرية، فقد توجهت نحو القارة الأفريقية والقارة الأسيوية والانفتاح على المنطقة العربية وارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي، كما اتجهت مصر نحو الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وكل ذلك، دون أن يكون أي محور على حساب محور آخر، وهذه التعددية في محاور السياسة الخارجية تعكس المرونة والتوازن وانفتاح العالم على كل دول العالم».