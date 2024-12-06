الرى: الإعداد لإطلاق مشروع إقليمي لبحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة "التحلية باستخدام الطاقة المتجدده ضمن مبادرة AWARe"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض .

وفى كلمته خلال الجلسة، استعرض وزير الري ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية فى مبادرة AWARe والتى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27 ، مشيراً لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والتى بلغت عدد (٣٥) دولة حتى الآن ، بالإضافة لمشاركة عدد من المنظمات الدولية فى إدارة عدد من مسارات المبادرة .

و أشار لأهمية هذه المبادرة فى العمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية والنامية، بالإضافة لما تحقق بالفعل من توفير التمويل اللازم لتدريب عدد (٣٠٠٠) متدربا من الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ تحت مظلة المبادرة.

واستعرض “سويلم” خلال الجلسة اجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره ، مع مراعاة إمكانية تراجع البصمة المائية للمحاصيل مستقبلا نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة ، ومشيرا لأهمية الإعتماد مستقبلا على التحلية بإستخدام الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS ، مشيرا إلى أن مبادرة AWARe تمثل نموذجا ناجحا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS .

وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل عنصرا حاكما من تكلفة عملية التحلية ، وبالتالي فيجب الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.

وأكد أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين مختلف الدول في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي.

وقد أشار للاجراءات الجارية لإطلاق

مشروع إقليمي لبحث فرض استخدام تكنولوجيات التحلية فى الزراعة ضمن مبادرة AWARe بمشاركة مصر والاردن وتونس والمغرب، حيث شارك ممثلوا الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.