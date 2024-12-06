التنسيقية تناقش التحديات في ورشة "إحياء دور المسرح في المجتمع والهوية المصرية"

عقدت وحدة الهوية والثقافة التابعة للجنة التنمية البشرية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان "إحياء دور المسرح في المجتمع والهوية المصرية".

وتناولت الورشة مناقشة التحديات التي تواجه المسرح المصري، والتي منها ضعف الدعم المالي والتقني والتمويل المحدود الذي يؤثر سلبًا على قدرة المسارح على تقديم عروض بجودة عالية، وكذلك وجود العديد من المسارح الحكومية المغلقة والنقض الواضح في تجهيزات الإضاءة والصوتيات، فضلًا عن غياب الحوافز المالية للفرق المسرحية والمدربين، مما يحد من تطور المواهب.

طالب الحضور بضرورة إعادة المسرح إلى المدارس والجامعات من خلال تضمين المسرح في المناهج الدراسية كنشاط أساسي يساهم في غرس القيم الثقافية، وتنظيم مسابقات ومهرجانات مسرحية بين المدارس والجامعات لتشجيع الطلاب على المشاركة وتدريب المعلمين على المهارات المسرحية وتوفير دورات تدريبية في أكاديميات الفنون.

وأوصى الحضور بضرورة إنتاج محتوى يناسب الشباب ويعكس التراث من خلال دعم إنتاج أعمال مسرحية مستوحاة من التراث المصري بأسلوب عصري لجذب الأجيال الجديدة، وأهمية توظيف التكنولوجيا في العروض المسرحية، مثل تقنيات الإضاءة الحديثة والمؤثرات الصوتية وإحياء النصوص الكلاسيكية لمسرحيين مصريين مثل توفيق الحكيم ويوسف إدريس بطريقة تفاعلية.

كما أوصوا بضرورة وجود دعم مالي وشراكات مستدامة وإشراك القطاع الخاص في تمويل المسرح المدرسي والمجتمعي عبر برامج المسئولية المجتمعية وإطلاق بروتوكولات تعاون بين وزارات الثقافة والتعليم وشركات التكنولوجيا لتحديث المسارح وتجهيزها، كذلك ضرورة تسويق المسرح بطرق مبتكرة من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعروض المسرحية من خلال محتوى بصري مبتكر وإنشاء تطبيقات رقمية لبيع التذاكر وعرض محتوى خلف الكواليس لجذب الجمهور الشاب.

أدار ورشة العمل، ريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما شارك من أعضاء التنسيقية، كلا من أحمد العساس، نور الشيخ، أمير يوسف، مني أبو طالب، محمد الكاشف، فاطمة يكن، إيريني عبد الملاك، رانا رجب، أحمد خالد، عزوز عادل، آدا جاد، أسماء الهرش، شيماء كمال الدين، سامي أحمد.

