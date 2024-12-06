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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

برنامج أممي: التطورات الأخيرة في سوريا قد تدفع 1.5 مليون شخص إلى النزوح

لاجئون سوريون
لاجئون سوريون
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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أن التطورات الأخيرة في سوريا قد تدفع ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى النزوح.

وقال مدير تنسيق الطوارئ والتحليل الاستراتيجي والدبلوماسية الإنسانية ببرنامج الأغذية العالمي، سامر عبد الجابر، إن أعمال العنف شردت بالفعل 280 ألف شخص منذ اندلاعها في أواخر شهر نوفمبر الماضي، محذرا من أنه في حال استمرار تطور الوضع بنفس الوتيرة، فإنه من المتوقع نزوح نحو 1.5 مليون شخص.

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع.. ويقدم البرنامج كل عام مساعدات غذائية إلى أكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 80 دولة.

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