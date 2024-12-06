قصور الثقافة تُعلن شروط التقديم للمسابقة الأدبية بإقليم شرق الدلتا

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فتح باب التقديم للمسابقة الأدبية للعام الحالي، في مجالات : شعر الفصحى، شعر العامية، المقال النقدي، القصة القصيرة، وأدب الطفل، بإقليم شرق الدلتا الثقافي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتحددت الشروط كالتالي: أن يكون المتسابق مصري الجنسية، ويقيم في محافظة من محافظات الإقليم الأربعة "الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، والشرقية"، ألا يزيد سن المتسابق عن أربعين عاما منذ بداية إعلان المسابقة، ألا يكون قد فاز عن العمل المقدم إلى المسابقة بأية جائزة أخرى من قبل، ولم يتم نشره، ولم يفز في المجال المتقدم له خلال العامين الماضيين.

كما لا يحق للمتسابق الاشتراك بأكثر من عمل في المجال الواحد، أو الاشتراك في أكثر من مجال، أو المطالبة باسترداد العمل المقدم إلى المسابقة سواء فاز أو لم يفز.

كما يرجى مراجعة العمل المقدم نحويًا، ولغويا، أما بالنسبة لأدب الطفل، تقدم قصة قصيرة موجهة إلى الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة.

تقدم الأعمال الأدبية إلى إدارة الشئون الثقافية بالفروع سالفة الذكر، أو إلى أقرب موقع ثقافي بالمحافظة في موعد أقصاه 15 يناير المقبل، على أن تقدم جميع الأعمال من ثلاثة نسخ مكتوبة على الكمبيوتر، و تُستبعد الأعمال المكتوبة بخط اليد، وكذا الأعمال المدون عليها اسم المتسابق، أو أية بيانات شخصية، مع إرفاق صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي على الوجهين "سارية"، وإحضار الأصل للاطلاع.

المسابقة الأدبية بإقليم شرق الدلتا الثقافي تقام بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وتهدف إلى تشجيع المواهب الأدبية الشابة ودعمها في مختلف فنون الأدب، و إثراء الحركة الثقافية من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين لصقل مهاراتهم وتطويرها عبر التنافس.