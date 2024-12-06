رئيس النواب العراقي: الأوضاع الجارية في سوريا تحتاج إلى التعامل بحكمة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم "الجمعة"،أن الأوضاع الجارية في سوريا تحتاج إلى التعامل بحكمة.

جاء ذلك خلال لقاء المشهداني، اليوم في بغداد، مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ والوفد المرافق، حيث بحث معه التطورات على الأراضي السورية وما يجري من أوضاع إقليمية ودولية حيث قدم الوزير السوري شرحًا وافيًا للأحداث، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على ضرورة عقد اجتماعات عاجلة لدول الجوار لإيجاد مخرج آمن للأوضاع بما يصب في مصلحة الشعب السوري أولًا وشعوب المنطقة.