نور النبوي وكزبرة في وصلة غناء لأغنية فيلم الحريفة 2

شارك الفنان نور النبوي جمهوره على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له مع كزبرة، أثناء غناء "أنا وأنت"، وهي أغنية فيلم الحريفة.

https://www.instagram.com/reel/DDPNiqHte_c/?igsh=aGRobGNhbnhwbWFm

وتفاعل الجمهور مع الأغنية وجاءت التعليقات تشيد بالثنائي على المستوى الفني والصداقة، والنجاح الذي يعيشه كل منهم.

يشارك فيلم "الحريفة ٢" الريمونتادا، بالموسم السينمائي الحالي، بعد طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة الماضية.

حقق فيلم الحريفة في الجزء الأول نجاحاً كبيراً، وتصدر شباك إيرادات السينما لفترات طويلة، وينتمي الفيلم لطبيعة أفلام الشباب.

الفيلم بطولة نور النبوي، نور إيهاب، أحمد بحر، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، خالد الذهبي، والإخراج كريم سعيد.

يشار أن الفنان نور النبوي حقق نجاح درامي بعد عرض مسلسل"٦شهور"، في الموسم الدرامي الحالي.

تدور أحداث مسلسل"٦ شهور"، حول عالم المبيعات الخاص بمجال العقارات، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي.

المسلسل بطولة نور النبوي، مراد مكرم، فريدة رجب، نور إيهاب، مجدي بدر، شريف حافظ، والإخراج مصطفي صولي.