بحضور البلشي وخراجة.. لقاء موسع مع الحاجزين للوحدات السكنية بـ«مدينة الصحفيين»

عقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين ، اجتماعا موسعا مع الحاجزين بمدينة الصحفيين بحدائق اكتوبر ، وذلك بحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين ، ومحمد خراجة، رئيس لجنة الإسكان وأمين الصندوق ، وهشام يونس وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد ، ومحمود كامل وكيل النقابة ورئيس لجنة الثقافة والحريات .

و أكد نقيب الصحفيين، على ضرورة الالتفاف والتكاتف يدا واحدة والسير قدما من أجل إنجاز هذا الحلم الذى طال انتظاره لسنوات ، منوهًا على تقديم كافة أوجه الدعم من مجلس النقابة لتذليل اى العقبات من أجل تنفيذ مدينة الصحفيين بشكل يليق بالصحفيين .

من جانبه أوضح محمد خراجة رئيس لجنة الاسكان، أنه عقب نقاشات مطولة مع الزملاء الحاجزين ، تم الاتفاق على أن تكون مساحات الوحدات السكنية 120 متر صافى ، وايضا تعديل وتوسيع مساحات الغرف الداخلية بالوحدات بما يتناسب مع رغبة وطلبات الزملاء الصحفيين ،

كما تم الاتفاق (المبدئى) على أن يكون تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب ، على أن يتم مناقشة تفاصيل التشطيب باستفاضة مع المطور العقارى فى وقت لاحق.

وأوضح محمد خراجة، أنه تم تشكيل لجنة من الزملاء الحاجزين، أثناء الاجتماع، للمتابعة والتنسيق المستمر مع لجنة الإسكان واستشارى المشروع.

وأوضح "خراجة" أنه فيما يتعلق بالدور الرابع فإنه تمت الموافقة عليه بشكل تام من هيئة المجتمعات العمرانية .

أما بخصوص أسعار الوحدات السكنية أوضح محمد خراجة ، أنها سوف تحتسب وفقا لسعر الأرض فقط، مضافا عليها الرسوم المتعلقة بإنشاء المدينة ( مصاريف ادارية ، استشارى المشروع ، التراخيص اللازمة ) ولن يتم احتساب قيمة المبانى فى تكلفة الوحدات السكنية بحيث يقسم اجمال المبلغ المذكور على عدد الوحدات بالتساوى .

أما بخصوص الاقساط المالية، فأوضح رئيس لجنة الإسكان ، أنه سوف يتم إعداد جدول منفصل بعدد الأقساط وقيمتها فى وقت لاحق .

فى نهاية اللقاء لفت إلى أنه سوف يجرى التنسيق لعقد لقاء مع استشارى المشروع الاسبوع المقبل لمناقشة كافة التفاصيل للوصول إلى اتفاق نهائى لكافة التفاصيل والمساحات والخدمات العامة بالمشروع.