ضبط المتهم بقتل عامل خردة بزجاجة في شارع البطل بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل المتهم بقتل عامل خردة باستخدام زجاجة مكسورة بسبب خلافات مالية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب لا يحمل أوراقا تدل على هويته به آثار جروح قطعية بزجاجة بمنطقة الوجة، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه عامل خردة وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات مالية بينهما وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.