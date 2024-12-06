وزارة الشباب تستعد للملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي لإطلاق النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية، المقرر انعقاده في 8 ديسمبر 2024 بفندق كونراد كورنيش النيل بالقاهرة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. يتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي (ASMIA)، ويعد الحدث الأكبر في مجاله على مستوى المنطقة.

مشاركة واسعة ودعم عالمي

يستضيف الملتقى هذا العام أكثر من 40 دولة ومؤسسة وكيان رياضي من أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركات عالمية بارزة مثل شركة تكنوجيم الإيطالية المتخصصة في معدات اللياقة البدنية، وشركة لجام الرياضية السعودية التي تدير أكثر من 300 نادٍ رياضي، إلى جانب ممثلين من كبرى الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وليفربول.

فعاليات الملتقى وأهم أهدافه

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي، حيث ستعرض وزارة الشباب والرياضة أكثر من 300 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 12 مليار جنيه مصري. وتشمل هذه الفرص بيع أصول رياضية غير مستغلة مثل استاد الغردقة القديم بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى توقيع أكثر من 12 اتفاقية عالمية على هامش الملتقى.

كما يتضمن الحدث مشاركة 80 متحدثًا عالميًا وأكثر من 800 مسؤول حكومي وخاص، مع تسليط الضوء على 28 محورًا استراتيجيًا و20 عرضًا مرئيًا، فضلاً عن حضور أكثر من 300 شركة ومؤسسة رياضية من مختلف دول الشرق الأوسط.

جلسات نقاشية ومشاركات بارزة

تشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة شخصيات بارزة من القطاع الحكومي والخاص، بما في ذلك الوزراء المصريين: المهندس كامل الوزير، والمهندس حسن الخطيب، والمهندس شريف الشربيني. كما تمت دعوة العديد من الشخصيات العربية والدولية، والسفراء، والأندية المصرية الكبرى مثل الأهلي والزمالك.

يعد الملتقى منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية العالمية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى دعم الابتكار في مجالات الاستثمار والصناعة الرياضية. ومن المتوقع أن يسهم في تنشيط السياحة الرياضية بمصر عبر استضافة المشاركين الأجانب وتغطية أكثر من 6000 ليلة فندقية بحضور أعضاء الاتحاد العربي برئاسة الدكتور المهندس خالد بن سليمان الطيخم رئيس مجلس الإدارة مصطحب معه عدد كبير من الشركات السعودية للاطلاع علي الفرص الاستثمارية التي تعرضها مصر في الرياضة من خلال هذا الملتقي.

للتسجيل والمشاركة

يستهدف الملتقى فئات متعددة، من بينها الاتحادات الرياضية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والطلاب، والباحثون في المجال الرياضي.

للتسجيل والمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي:

لينك التسجيل

https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=register-copmany

يُعد الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار الرياضي، ومركزًا لاستقطاب كبرى الشركات والكيانات الرياضية العالمية.