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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أمسية استثنائية بأوبرا الإسكندرية بمناسبة ذكرى فريد الأطرش

أمسية بمناسبة ذكرى
أمسية بمناسبة ذكرى فريد الاطرش
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استمرارا لاستراتيجات الثقافة المصرية الهادفة لتخليد ايقونات الابداع العربى، احيت دار الاوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ذكرى رحيل الموسيقار فريد الاطرش .

ففى امسية استثنائية ومع حضور مكثف من محبى الطرب اكتملت مقاعد مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " تالقت فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام الذى نجح ببراعة فى رسم مشهد فنى اثار الاعجاب والاستحسان من خلال توجيه الموسيقيين والمطربين لاداء كوكبة من الحان ملك العود قدمها بمهارة وباسلوب جمع بين جمال الصوت واتقان المقامات كل من وائل ابو الفتوح ، امير رفاعى ، يمنى حسن ، محمد الخولى ، مصطفى سعد ، ندى غالب ، ياسر سعيد وكان منها موسيقى لحن الخلود ، ما انحرمش العمر ، ما قال لى وقلت له ، انا واللى بحبه ، يا حبيبى طال غيابك ، يا ساعة ، بقى عايز تنسانى ، حكاية العمر كله ، علشان ماليش غيرك ، لاكتب ع اوراق الشجر ، اياك من حبى ، احبك يانى ، يا بدع الورد، ابو ضحكة جنان ، نجوم الليل ،  كما اجاد عازف العود وليد سلامة فى اداء سولوهات موسيقى الربيع .

الأسكندري المايسترو الدكتور علاء عبد السلام الدكتورة لمياء زايد أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش ذكرى رحيل رئاسة ذكرى فريد الأطرش