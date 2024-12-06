إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

شدد الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسة وسام البحيري مدير إدارة حماية الأراضى وعلى مديري الادارات الزراعية بالمراكز، بالمتابعة المستمرة ورصد أي حالات تعد على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد.

قامت الحملة بازالة فورية لمختلف صور التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومى، واستمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها الرغم من وجود التشريعات الزراعية التي تجرم ذلک، مما أدى إلى التناقص المستمر لمتوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في مصر، بالإضافة الى استمرار تدهور انتاجية الأراضي الزراعية، مما يؤثر على معدلات الاکتفاء الذاتي في توفير سلع الغذاء الاستراتيجية لتحقيق الامن الغذائي في مصر، بالإضافة، أثر ذلک على صافى الدخل الزراعي في حالة استمرار التعدي وعدم التصدي للمشکلة.

وتهدف الدراسة الحالية إلي تقييم أثر التعدي على الأراضي الزراعية وما له من تأثير على الأمن الغذائي في مصر، واقتراح الاساليب التي من شأنها الحد من التعدي على الأراضي الزراعية في مصر لزيادة الانتاج الزراعي على المستوى القومي، ومن ثم رفع معدلات الاکتفاء الذاتي من السلع الزراعية وتخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي.



وفي ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس ايهاب فايز مدير عام الادارة ويرفقه المهندس خالد فتحي رئيس قسم جهاز الحماية والجهات المسؤله ألازالة الفورية حالات تعدى.



كما جرى أزالة تعدى بناحية بندر الفيوم حوض الخميس بمساحة قيراط والتعدى عباره عن شده خشبيه.

وفي نفس السياق حالات تعدي على الأرضي الزراعية بمركز سنورس برئاسة المهندس عزت قنديل مدير عام الادارة الزراعية والمهندس سيد محمود مسؤل الحماية والجهات المسؤله حالتين تعدى بسنورس أول وسنورس ثانى وتم الازالة الفوريه للتعد.