أستاذ اقتصاد زراعي: المشروعات القومية واضحة للعيان وتأثيرها ملموس

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن المشروعات القومية واضحة للعيان وتأثيرها ملموس على الاقتصاد الوطني في مصر بشكل كبير، وقد أعلن الرئيس خلال افتتاح موسم حصاد القمح العام الماضي عن إضافة مئات الآلاف من الأفدنة لمحصول القمح، الذي يُعتبر المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، في توشكى الخير ومشروع مستقبل مصر.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذين المشروعين يسهمان بشكل كبير في تحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، ومن الآثار الرئيسية لهذه المشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الخضروات والفواكه، بل إن هناك فائضاً للتصدير.

وتابع: كانت الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية قصة كفاح بكل المقاييس، حيث تجاوزت الصادرات الزراعية هذا العام 7 ملايين طن بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، كما تم إضافة مئات الآلاف من الأفدنة من القمح نتيجة لهذه المشروعات، وتستهدف الاستراتيجية التنموية الزراعية المستدامة في مصر 2030 تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من القمح تصل إلى 75% بحلول عام 2030، ونسبة شبه اكتفاء ذاتي من السكر تتجاوز 91%.