برج العرب التكنولوجية تهنئ الفائزين في انتخابات اتحاد طلاب الجامعة

تقدمت جامعة برج العرب التكنولوجية، ممثلة في رئيسها الدكتور محمد مرسي الجوهري، بخالص التهاني والتبريكات إلى طلاب الجامعة بمناسبة تشكيل اتحاد طلاب الجامعة للعام الدراسي الحالي.

كما هنأ رئيس الاتحاد الجديد والهيئة التنفيذية المنتخبة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في تمثيل زملائهم الطلاب والعمل على تطوير الأنشطة والخدمات الطلابية.

ويأتي تشكيل اتحاد طلاب الجامعة تأكيدًا على دور الطلاب في المشاركة الفعّالة في المجتمع الجامعي والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة نحو التميز والإبداع.

ويثني الدكتور محمد مرسي الجوهري على جهود جميع الطلاب المشاركين في الانتخابات، ويؤكد على دعم الجامعة الكامل للاتحاد في تنفيذ مشاريعه ومبادراته المستقبلية.

أعضاء اتحاد طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية:

رئيس اتحاد الطلاب: محمد يسري عطية، نائب رئيس اتحاد الطلاب: محمد الدسوقي محمد.

لجان الاتحاد العليا اللجنة الرياضية: الأمين: محمود فتحي، نائب الأمين: يوسف إبراهيم.

أما عن اللجنة الفنية: الأمين: حنين محمد السيد، نائب الأمين: محمد السيد ناجي، لجنة الأسر الأمين: شهد محمد شحاته، نائب الأمين: فارس ربيع صقر، واللجنة الاجتماعية الأمين: نوارن رمضان السيد، نائب الأمين: حسين فتحي حسين، لجنة الجوالة الأمين: بسنت مجدي، نائب الأمين: ابراهيم محمد عطيه.

واللجنة العلمية الأمين: حبيبه عزت محمود، نائب الأمين: مريم محمد محمود، لجنة الثقافية الأمين: شهد يحي محمد، نائب الأمين: اسراء محمد عوض، نهنئ جميع الطلاب على هذا الإنجاز الكبير، ونتطلع إلى رؤية دور فاعل للاتحاد في تحسين البيئة الجامعية وتعزيز التعاون بين طلاب الجامعة.