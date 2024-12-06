فتح: الاحتلال يمارس كل أشكال الإبادة.. ولا مكان في غزة صالح للحياة

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإبادة الجماعية، ولا يوجد مكان في غزة صالحا للحياة.

وأضاف أمين سر حركة فتح بهولندا، في لقاء مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الاحتلال إحلالي ومجرم ويمارس كل أشكال العنصرية والقتل وحرب الإبادة الجماعية في كل مكان من هذا العالم وبخاصة فلسطين.

وتابع: «استخدم الاحتلال في غزة كل أشكال القتل والممارسات الممنوعة مثل استخدام القنابل الحارقة وكل أشكال القنابل التي ساعدته بها الولايات المتحدة الأمريكية، كما قدمت واشنطن للاحتلال مساعدات معنوية وغيرها لحمايته».

وأكد أمين سر حركة فتح بهولندا، أنّ كل ما يمارسه الاحتلال من حرق البشر والأماكن الآمنة والنازحين في بيت لاهيا وجباليا ومواصي خان يونس وغيرها يستهدف محوها، مشددًا، على أنّ قطاع غزة لم يعد به شبر واحد صالح للحياة أو لمدرسة أو خيمة أو حتى قبر بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.