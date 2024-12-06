مسجلًا 3700 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر متأثرًا بزيادة سعر الدولار

عاد سعر الذهب في مصر إلى الارتفاع مع بداية تداولات اليوم مدعوماً بارتفاع في سعر الذهب العالمي، وذلك بعد أن استطاع السعر أن يرتفع يوم أمس بدعم من الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3700 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 6 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3693 جنيها للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3687 جنيها للجرام.

ووفق تحليل جولد بيليون، فقد استطاع الذهب يوم أمس أن يتخطى المستوى 3700 جنيه للجرام وسجل أعلى مستوى عند 3713 جنيها للجرام ولكنه فشل في الاغلاق فوق المستوى 3700 جنيه للجرام ويفقد جزء من مكاسبه عند الاغلاق.

ووجد الذهب المحلي دعم يوم أمس من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية إلى أعلى مستوى في تاريخه متخطياً المستوى 50 جنيها لكل دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب في ظل اعتماد تسعير الذهب المحلي على سعر صرف الدولار.

ويرجع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى استمرار المرونة التي يتعامل بها البنك المركزي المصري مع سعر الصرف وعدم تحديد سعر محدد، وهو الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي، كما تزايد الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة لتلبية احتياجات ومستلزمات الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع سعره عالمياً مقابل باقي العملات مدعوما بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد انخفاضه يوم أمس، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات الوظائف الأمريكية والتي قد تساعد على توقع حركة أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال جلسة اليوم بدعم من ارتفاع السعر العالمي، وذلك بعد أن وجد دعم كبير يوم أمس من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ولكن فقد الذهب جزء من مكاسبه عند الاغلاق يوم أمس.

عاد الذهب العالمي إلى التداول تحت المستوى 2640 دولارا للأونصة منذ جلسة الأمس خاصة بعد اغلاقه الجلسة تحت المتوسط المتحرك 50 يوما، واليوم تترقب الأسواق الاغلاق الأسبوعي للذهب لمعرفة اتجاه الحركة القادمة للسعر بعد هذا الأسبوع الذي شهد تحركات عرضية دون اتجاه محدد.

السعر المحلي:

أغلق سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات الأمس تحت المستوى 3700 جنيه للجرام، وذلك على الرغم من الارتفاع الذي حققه يوم أمس وتسجيله أعلى مستوى عند 3713 جنيها للجرام، واليوم تترقب الأسواق هل يستطيع السعر أن يغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 3700 جنيه للجرام الأمر الذي يدعم المزيد من الصعود خلال الفترة القادمة.