سوق اليوم الواحد يستقبل مواطني الإسكندرية بميدان محمد نجيب بسيدى بشر

افتتحت اليوم الجمعة، 6 ديسمبر 2024، المهندسة سحر شعبان رئيس حى المنتزة أول بالإسكندرية، ويرافقها جمال عمار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، بتفقد فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد و للمرة الرابعة و المقام بميدان محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر.

ويضم سوق اليوم الواحد مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والبهارات والتمور والبسكويت والحلويات والخضار المجهز والمشروم.

ولأول مرة بالسوق تقديم الخدمات التموينية الالكترونية للمواطنين من خلال مركز خدمات التموين بديوان عام المديرية برئاسة الاستاذ محمد ابراهيم مدير مركز خدمات التموين بديوان عام المديرية.

وامتاز السوق بصرف السلع التموينية و نقاط الخبز بالبطاقات التموينية، و كذلك بيع الخبز البلدى المدعم من خلال البطاقات التموينية، و ذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %.

كما تم تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض و كذلك جودة السلع و التى تميزت بجودة عالية و أسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

وسوق اليوم الواحد السوق يتميز بوجود إدارة و أمن حراسات و نظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، وحملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين و فحوصات قياس الضغط و السكر، وباكيات للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة و نباتات الزينة والمشغولات اليدوية.

وجاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.