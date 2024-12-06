مصرع شخص وإصابة آخر بحادث تسرب غاز داخل شقة فى الدقهلية

لقى شخص مصرعه واصيب اخر إثر التعرض للاختناق بالغاز نتيجة حدوث تسرب داخل منزل بقرية عزبة شعبان مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، جرى إيداع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب داخل غرفة الإفاقة لإسعافه .

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد ع، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من أهالي عزبة شعبان "دائرة المركز" بوجود شخص متوفى وآخر فى حالة فقدان للوعي وانتشار رائحة غاز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب للغاز داخل شقة سكنية بمنزل مما تسبب فى مصرع شخص يدعى أحمد صبري أحمد، 19 عاما، فيما أصيب فتحي أيمن فتحي، 18 عاما، اغماء وفقدان للوعي.

جرى إيداع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، المصاب لتلقي العلاج ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي بدأت فى مباشرة التحقيقات.