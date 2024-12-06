الإحصاء: 217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج خلال 10 أشهر

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً، يرصد العلاقات المصرية النرويجية؛ حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى النرويج 15 مليون دولار، خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من النرويج 202 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج 217 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 204 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى النرويج خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024.

1. نفايات صناعة الاغذية، اغذية حيوانات بقيمة 7 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 4 مليون دولار.

3. سجاد واغطية ارضيات بقيمة 1.0 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.0 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من النرويج خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

1. اسماك وقشريات ورخويات بقيمة 65 مليون دولار.

2. خامات معادن بقيمة 38 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 16 مليون دولار.

4. اسمدة بقيمة 15 مليون دولار.

5. خشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر 26.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.9مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات النرويجيين العاملين في مصر 481 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 768 الف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان النرويج 5.6 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة النرويج طبقــاً لتقديرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية عام 2023.