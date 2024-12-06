خروج 28.6 طن من صناديق الاستثمار في الذهب خلال نوفمبر 2024

أعلن مجلس الذهب العالمي، عن حركة التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر نوفمبرالماضي ، ليشهد أول خروج للتدفقات النقدية خارج صناديق الذهب منذ شهر ابريل الماضي لتقود صناديق أوروبا عمليات خروج الاستثمارات، بينما كانت الصناديق في أمريكا الشمالية هي التي أعلنت فقط على دخول استثمارات لديها.

وفق تحليل جولد بيليون، وصل إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الذهب العالمية إلى – 28.6 طن خلال شهر نوفمبر بقيمة 2.1 مليار دولار، وذلك بعد تسجيل تدفقات داخلة إلى الصناديق في شهر أكتوبر الماضي بمقدار 43.5 طن ذهب.

وقد انخفض إجمالي الأصول المدارة بنسبة 4٪ في نوفمبر، على الرغم من أن التدفقات منذ بداية العام وحتى اليوم ظلت إيجابية عند 2.6 مليار دولار أمريكي. لكن انخفاض 29 طنًا تقريباً في الحيازات الشهر الماضي قلب الطلب منذ بداية العام وحتى اليوم إلى سلبي.

عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد انخفاضه يوم أمس، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات الوظائف الأمريكية والتي قد تساعد على توقع حركة أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.

عاد الذهب العالمي إلى التداول تحت المستوى 2640 دولارا للأونصة منذ جلسة الأمس خاصة بعد اغلاقه الجلسة تحت المتوسط المتحرك 50 يوما، واليوم تترقب الأسواق الاغلاق الأسبوعي للذهب لمعرفة اتجاه الحركة القادمة للسعر بعد هذا الأسبوع الذي شهد تحركات عرضية دون اتجاه محدد.