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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثمان شاب غرق خلال إصلاح ماتور ببحيرة المنزلة فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى شاب مصرعه غرقا بمنطقة المجاير داخل بحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك حال قيامه بتجربة إصلاح ماتور، وانزلقت قدمه لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمانه وإيداعه مستشفى المطرية المركزي.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية شرطة المسطحات المائية، بسقوط شاب بمياه بحيرة المنزلة بمنطقة المجاير.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين غرق شاب يدعى "هاني محمد فرح"، 16 عاما، وذلك حال قيامه بتجربة إصلاح موتور وانزلقت قدمه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار .

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان المتوفي بعد 5 ساعات من البحث وجرى نقله الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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تعثرت قدماه.. مصرع شاب غرقا خلال رحلة صيد فى الدقهلية

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