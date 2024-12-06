مصرع سيدة صدمها موتوسيكل خلال عبورها الطريق في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها وذلك بعد ان اصطدم بها موتوسيكل حال عبورها طريق رافد (المنصورة - جمصة ) أمام قرية البدوها مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي بمصرع سيدة نتيجة اصطدام موتوسيكل بها حال عبورها الطريق أمام قرية البدوها "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ بطريق رافد (المنصورة - جمصة) وبالفحص تبين مصرع "داليا ابراهيم الدسوقي ،٣٦ عاما، ومقيمة بذات القرية"، وذلك حال عبورها الطريق وتصادف مرور موتوسيكل اصطدم قائده بها "دون قصد" مما أدى الى وفاتها.

جرى نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.