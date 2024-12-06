ads
الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدة صدمها موتوسيكل خلال عبورها الطريق في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت سيدة مصرعها وذلك بعد ان اصطدم بها موتوسيكل حال عبورها طريق رافد (المنصورة - جمصة ) أمام قرية البدوها مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية،  إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي بمصرع سيدة نتيجة اصطدام موتوسيكل بها حال عبورها الطريق أمام قرية البدوها "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ بطريق رافد (المنصورة - جمصة) وبالفحص تبين مصرع "داليا ابراهيم الدسوقي ،٣٦ عاما، ومقيمة بذات القرية"، وذلك حال عبورها الطريق وتصادف مرور موتوسيكل اصطدم قائده بها "دون قصد" مما أدى الى وفاتها.

جرى نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لقرية بدواى بالمنصورة

txt

تعثرت قدماه.. مصرع شاب غرقا خلال رحلة صيد فى الدقهلية

الدقهلية طريق رافد المنصورة - جمصة في الدقهلية محافظة الدقهلية مستشفى بلقاس النيابة العامة