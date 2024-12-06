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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدًا.. "لقاء وزير الصناعة" مع مستثمري الجيزة بحضور المحافظ

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
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أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 7 ديسمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وجدير بالذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 

المستثمرين الصناعيين المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة هيئة التنمية الصناعية الفريق مهندس كامل الوزير