غدًا.. "لقاء وزير الصناعة" مع مستثمري الجيزة بحضور المحافظ

أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 7 ديسمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وجدير بالذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.