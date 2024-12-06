مكتبة القاهرة الكبرى تناقش العنف ضد المرأة.. غدا

تنظم مكتبة القاهره الكبرى، ندوة ثقافية بعنوان "العنف ضد المرأه .. العنف الرقمى والإبتزاز الإلكترونى"، غدا السبت، في الخامسة مساء، يناقشها الدكتورة دكتور يسرا شعبان والمستشار أحمد زهران يدير الندوه مدير المكتبة يحيى رياض مدير عام المكتبة.

جدير بالذكر قبل 112 عاما، وبالتحديد في عام 1902 بنى تاجر غلال يهودي، قصرا أنيقا، في أحضان نيل مصر، وبالتحديد في جزيرة الزمالك، أحد أرقى أحياء القاهرة، ثم اشترته منه، بعد فترة، الأميرة سميحة كامل، الابنة الوسطى للسلطان حسين كامل الذي حكم مصر في الفترة من 1914 إلى 1917، وحولته إلى ما يشبه الصالون الأدبي والفني لتعلقها بهذا المجال آنذاك وظلت تقيم فيه حتى وفاتها في عام 1984، ومن ثم كانت وصيتها بأن يجرى وقف القصر لأغراض ثقافية وقد كان وافتتح القصر في عام 1995 ، كإحدى أكبر المكتبات العامة بمصر.