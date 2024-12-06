رئيس “بورندي” يستقبل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

استقبل أمس الرئيس ايفاريست ندايشيمبي، رئيس جمهورية بورندي بقصر رئاسة الجمهورية بالعاصمة البورندية بوجومبورا ، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، الذي يشارك رئيسا لوفد القطاع الخاص المصري المشارك في المؤتمر الدولي للبنية التحتية المنعقد في العاصمة الرونداية في الفترة بين 5- 6 ديسمبر بمشاركة 1000شركة دولية من قطاعات التشييد والبناء وصناديق التمويل والاستثمار والبنوك الدولية ومؤسسات الائتمان .

هذا وقد شاركت مصر .. ممثلة في جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بوفد كبير من كبري شركات مصر في قطاعات التشييد والبناء .

خلال اللقاء، نقل الدكتور يسري الشرقاوي، إلى الرئيس البورندي تحيات القطاع الخاص المصري، وأكد أن قيادتنا المصرية تدعم تعزيز التواجد للقطاع الخاص المصري في القارة و حريصة كل الحرص علي دعم وجود الشركات المصرية وهذا هو اكبر داعم لنا للعمل في القارة الافريقية ، واننا كقطاع خاص وشركات كبري جاهزون تماما وحضرنا الي المساهمة والمشاركة والحصول علي العديد من المشروعات في البنية التحتية، مستعرضا مع سيادتة القدرات التي قدمها قطاع التشييد والبناء في التجربة المصرية وفي مقدمتها الطرق والكهرباء والمدن الجديدة من بينها العاصمة الادارية، وان شركاتنا المصرية القوية لديها من الامكانيات والخبرات ما يمكن نقله للاشقاء في القارة ، وان معظم الكيانات الكبري التي حضرت لبوروندي جاهزة تماما للعمل وفق دعم فخامتكم،،واننا نؤمن بان بلادكم واعدة في العديدمن القطاعات الاقتصادية.

وتناول الدكتور الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ٦ نقاط وموضوعات متنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الطاقة و السياحة العلاجية ، وفتح الاسواق امام المنتجات المصرية لتشجيع نقل القدرات الصناعية لبوروندي ، واننا سنعمل علي تعاون للقطاع الخاص في نقاط هامة لدراستها والتعاون وبحث العمل عليها وتذليل كل التحديات حتى تحقق الأهداف.

وجدير بالذكر أن مشاركة القطاع الخاص ممثلة في الجمعية تكثف وتعزز التواجد المصري والانتشار الفاعل علي الارض الافريقية وتفتح افاق التعاون مع القطاع الخاص الافريقي، ونجاح تواجد الوفد في هذا المؤتمر كان احد اسبابه كل الدعم والرعاية الذي لاقته الجمعية واعضاء البعثة من وزارة الخارجية المصرية بقيادة الوزير الدكتور السفير بدر عبدالعاطي وسفارة مصر بوروندا سعادة السفيرة اميرة عبدالرحيم واعضاء البعثة.

وأكد الشرقاوي أن اداء الجمعية الفاعل والنشط والمخطط والمنظم اداريا جعل انظار القادة والرؤساء المتابعين يحترمون ويقدرون الاداء وينجذبون ويحيون ويدعمون هذا الجهد المبذول للتعاون الجاد.