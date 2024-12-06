ماس كهربائي السبب.. العثور على جثة سيدة متفحمة داخل مصنع خاص بالمحلة

شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها متفحمة داخل مصنع خاص في ظروف غامضة وتكثف الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة والتأكد من وجود شبه جنائية في الحادث من عدمه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية أن وراء وفاتها حدوث ماس كهربائي وأدي الي اشتعال غرفة عملها بشكل كامل مما تسبب في اشتعال النيران بجسدها مما تسبب في وفاتها ولا يوجد شبه جنائية في الحادث.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بالعثور علي جثة فتاة "م.ن"29 سنة متفحمة داخل مصنع خاص بنطاق قرية سندسيس بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم العثور على جثة فتاة المذكورة.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة أنه لا يوجد شبهه جنائية في الحادث وان سبب الوفاء جاء في أول يوم عمل لها بسبب اشتعال النيران إثر ماس كهربائي داخل إحدي غرف وعنابر المصنع إثر ماس كهربائي مفاجىء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتصريح بدفن جثة الفتاة .