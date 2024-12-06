تحرير الشام والفصائل تستعيد السيطرة على تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي

سيطرت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها، ضمن عملية "ردع العدوان"، على مدينتي تلبيسة والرستن في ريف حمص الشمالي.

وتقدمت الفصائل إلى مسافة 5 كيلومترات من مدينة حمص، حيث تم تزويد العديد من السيارات برشاشات ثقيلة قادمة من محافظة حماة التي بسطت الفصائل السيطرة عليها في اليوم السابق.

وفي وقت لاحق، غابت قوات الجيش السوري بشكل كامل عن المنطقة، وتم استقبال مقاتلي الفصائل من قبل الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم بوصولهم إلى ريف حمص الشمالي.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، تعرضت مدينة تلبيسة لقصف مدفعي من قبل قوات الجيش السوري، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية.