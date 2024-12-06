بعد تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر.. إلهام شاهين: شرفتي اسم السينما المصرية في الوطن العربي

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة منى زكي، بمناسبة تكريمها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 في دورته السابعة، التي انطلقت مساء أمس الخميس بجدة في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة من حفل الافتتاح تجمعها بالفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، معلقة: "ألف مبروك لحبيبة قلبي الفنانة الرائعة منى زكي على تكريمها فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة".

وتابعت: تكريم مستحق جدا، شرفتى اسم السينما المصرية والفن في الوطن العربي كله.

وأختتمت تعليقها قائلة: "بحبك وبحب فنك وإختياراتك الرائعه لأدوارك، برافو منمونه".

يشار إلى أن حفل افتتاح الدورة السابعة من المهرجان شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة في صناعة السينما مثل الممثل العالمي فين ديزل، وويل سميث، وكاثرين زيتا جونز، ومايكل دوجلاس، وجيورجينا، رودريجيز زوجة كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الثقافية والفنية في المملكة، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية ريا ابي راشد.

وتُعد هذه الدورة من المهرجان الأكثر تنوعا في تاريخ البحر السينمائي، إذ يشارك فيها أكثر من 80 فيلما من 40 دولة، من بينها أفلام طويلة، وقصيرة، وأفلام وثائقية، تعكس التوجهات الحديثة في صناعة السينما وتتناول قضايا إنسانية متنوعة.