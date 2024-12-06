عرض الفيلم الأمريكي here في المركز الروسي.. غدا

يعرض الفيلم الأمريكي "here" للنجم توم هانكس، المخرج روبرت زيميكس، وذلك غدا السبت، الموافق 7 ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة السابعة مساءا، بالتعاون مع جمعية الفيلم الذي يرأسها مدير التصوير محمود عبدالسميع ومن المقرر أن تقديم الفيلم الأمريكي الناقدة صفاء عبدالرازق.

تدور أحداث الفيلم "هير" في إطار من الدراما، يتنقل العمل وسط العديد من العائلات ويسافر عبر مختلف الأجيال، ويلقي نظرة على الطبيعة الإنسانية والعلاقات التي تربط أفراد العائلة ببعضهم البعض.

الجدير بالذكر أن فيلم "here" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 45، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

الفيلم كتابة و إخراج روبرت زيميكس الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل مخرج" عن فيلم "Forrest Gump" عام 1995.