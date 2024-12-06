"التنمية المحلية × أسبوع".. تكريم الدكتورة منال عوض ومنحها درع جامعة الدلتا وانطلاق الأسبوع الـ18من الخطة التدريبية للمحليات

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 113 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 29 نوفمبر الماضي وحتى الخميس 5 ديسمبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة 29 نوفمبر*

كرمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فرق العمل من العاملين بالوزارة والمحافظة المسئولين والمشاركين في تنظيم فعاليات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر التي استضافتها مدينة القاهرة في الفترة من 4 الي 8 نوفمبر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

*الأحد 1 ديسمبر*

أعلنت وزيرة التنمية المحلية انطلاق الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية المحليات 2024/2025 3 بتنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وهم دورة "ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر" ، ودورة "التعاقدات والشراء الحكومي وإدارة المخازن" بالإضافة إلى الأسبوع الثاني على التوالي لدورة إعداد قادة المستقبل ويستفيد من تلك الدورات 146 متدربا من جميع المحافظات.

وافتتحت الدكتورة منال عوض، ورشة منسقي مشروع "أيادي مصر" بمقر الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة وذلك بحضور توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل ومدير مكتب مصر، والسيدة/كارين الشافعي رئيس عمليات الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة وممثل ولاية بافاريا بمصر.

وسط استقبال حافل وفرحة عارمة .. استقبل جميع قيادات وزارة التنمية المحلية و العاملين والعاملات بها، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لتهنئتها بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ علي مستوي العالم العربي لعام ٢٠٢٤.

كما شاركت الدكتورة منال عوض ، في احتفالية تسليم جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2024 ، وشهد الاحتفال تكريم الدكتورة منال عوض ومنحها درع جامعة الدلتا من الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ علي مستوي الدول العربية لعام ٢٠٢٤ .

*الإثنين 2 ديسمبر*

استقبلت وزيرة التنمية المحلية، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، بمقر الوزارة وذلك لمناقشة أبرز مستجدات تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "على أرض المحافظة.

وشهدت الدكتورة منال عوض ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس ..وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.

*الثلاثاء 3 ديسمبر*

نعت وزيرة التنمية المحلية، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، والذي انتقل إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، بعد رحلة عطاء لوطنه امتدت لعدة سنوات، بعد مسيرة مهنية حافلة قدم خلالها خدمات للوطن والمواطنين بإخلاص وتفانٍ.

واستقبلت الدكتورة منال عوض ، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لمتابعة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" ومعدلات الآداء بملفي "التصالح" و"تقنين أراضي الدولة" ومشروعات " حياة كريمة " .

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توقيع عقد إغلاق وتأهيل المقلب العمومي للمخلفات بقلابشو بمحافظة الدقهلية وذلك ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٨ مليون يورو.

وشاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والخدمات الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم .

كما شاركت الدكتورة منال عوض في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" .

*الأربعاء 4 ديسمبر*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً مفصلاً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر نوفمبر الماضي ، ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، حيث استقبلت المبادرة 6540 رسالة منها 714 شكوي تم حلها بنسبة 80,5% خلال الشهر الماضي.

واستقبلت وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من شركة "الأمل الجديد" الصينية الرائدة في المجال الزراعي والطاقة المتجددة برئاسة ليو تشانج رئيسة مجلس إدارة الشركة ،حيث شهد اللقاء استعراض سبل توسيع الاستثمار الصناعي داخل مصر.

وشاركت الدكتورة منال عوض في الاجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفوزها كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام 2023 – 2024.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث فرص الاستثمار مع مجموعة "نيو هوب" الصينية.

*الخميس 5 ديسمبر*

شاركت الدكتورة منال عوض في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

وأعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن مسابقة جديدة لشغل (136) وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وسيتم فتح باب التقديم الالكتروني الأسبوع المقبل ولمدة شهر، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، عن إنطلاق دورة للغة الانجليزية لـ"40" موظف من المحافظات والوزارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك بتمويل من مؤسسة هانس زايدل الألمانية في إطار برامج التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات الكوادر المحلية بالديوان العام للوزارة والمحافظات.

وعقدت وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الاقليمي بالقاهرة ، اجتماعا مع عدد من السادة المحافظين ونوابهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتعريفهم بشبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو وتشجيع المزيد من المدن المصرية لانضمام إليها .

وشهدت الدكتورة منال عوض ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجامعة القاهرة ممثلة في مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة لتنفيذ دراسات الجدوى والإشراف على تنفيذ المشروعات التابعة للوزارة ، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عدد من السادة أعضاء مجلس النواب في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .