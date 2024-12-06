"مياه الشرب والصرف" تُنظم ندوة توعوية لطلاب مدرسة العصايد الثانوية الصناعية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والزيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوة توعوية لطلاب وطالبات مدرسة العصايد الثانوية الصناعية المعمارية لإدارة ديرب نجم التعليمية لتعريفهم بدور الدولة في إنشاء هذه محطات مياه الشرب والصرف الصحى ولغرس ثقافة ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة لدى النشء وتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الندوة تم تعريف الطلاب بأهمية المياه و ترشيد استهلاكها والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة، بجانب تكوين فريق التوعية (امين مياه - امين صرف صحى) وعمل ورشة سباكة وتدريب الطلاب عمليا علي اصلاح تسريب المياه وتم تكريم المتميزين في الانشطة وتوزيع هدايا رمزية وكتب سباكة وبروشورات توعية موضح بها ارقام الخط الساخن للشكاوي والمقترحات.