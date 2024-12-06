الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٤ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٥ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على عدد من اللقاءات الثنائية، التي أجراها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش مشاركته في في قمة الغذاء العالمية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، فضلا مشاركته أيضا في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالسعودية، كذلك عقد عددا من اللقاءات الثنائية الهامة على هامش الاجتماع.

وفي سياق متصل نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافاين، أبرز من خلالهما أهم الرسائل واللقاءات لوزير الزراعة خلال الزيارتين اللتين قام بهما لدولتي الإمارات والسعودية، للمشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي في ابو ظبي، واحتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦" في الرياض.

كما سلم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الفائز بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي خلال الاحتفال الذي أقيم بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، وعدد من الوزراء والمحافظين.

فيما استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء اللواء أ.ح مهندس أمجد المغربي العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات لبحث تعزيز تطبيقات برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة، كما نظم قافلة بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين في نطاق القرى العائدة بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء، كذلك قام الفريق البحثي لبرنامج "إنتاج أسمدة حيوية وعضوية ونانوية لدعم التنمية المستدامة في الأراضي الملحية" بتنظيم 18 حقلًا إرشاديًا لزراعة الفول والقمح والشعير في مناطق التجمعات الزراعية التنموية بسيناء.

فيما شارك المركز، ايضا في فعاليات مهرجان العسل السابع في مصر، حيث قدم الدكتور محمود الكيلاني الباحث بقسم وقاية النبات بالمركز، محاضرة تحت عنوان "نحل العسل في الصحراء: فوائد بيئية وجودة فريدة، كذلك أصدر تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والارشادية وكذلك القوافل البيطرية في مناطق عمله.

كما تم إرسال لجان لمزارع الدواجن للمتابعة الميدانية وتنفيذ تعليمات الوزير بتذليل العقبات التى تواجه صغار المربين وأصحاب مزارع.

وبحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع محافظة المنيا، رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشه بمركز سمالوط، كما عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري اجتماعا للتحديد على الطبيعة مساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور والممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ.

وشهد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتورة اسماء عيسى رئيس قسم بحوث النحل، ختام فعاليات مهرجان عسل النحل المصري السابع والذي نظمه اتحاد النحالين بمشاركة أكثر من 100 عارض، كما عُقد الاجتماع الثاني للمجلس النوعي للزيتون برئاسة اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، كما افتتح الاتحاد، تشغيل محطة فرز وتعبئة وتغليف للحاصلات البستانية على مساحة 5 فدان بالإسماعيلية.

وتم إطلاق المرحلة الثانية لمشروع الايسماب "مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين والذي يهدف الي تحسين دخول صغار المزارعين من خلال التوجه للسوق، كما شارك الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الاقليمي للاغذيه و الاعلاف في الملتقى العربي الأول المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية حول سلامة الغذاء وتدابير الصحة والصحة النباتية تحت شعار "نحو تكامل اقتصادي عربي.

وأصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر نوفمبر حيث تم إصدار 1294 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، كما حصل أيضا المركز الدولى للزراعة على شهادة الجودة الأيزو 9001 فى مجال التدريب والخدمات التدريبية ، حيث ان المركز يقوم باعداد وتدريب الكوادر الافريقية وغيرها من الدول المختلفة سواء حضوريا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرضت وزارة الزراعة، تقريرا، حول أبرز أنشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال شهر نوفمبر، من جهود إزالة التعديات وتطهير المساقي والتوعية والإرشاد، ودعم المنتفعين، كما افتتح الدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات ورشة عمل تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل وسوسة النخيل".

فيما أعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري عن خفض الفحوصات الإضافية علي الموالح المصرية المصدرة الي دول الاتحاد الأوروبي نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح ٢٠ % بدلا من ٣٠ %، كما، شارك في فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وقامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في مختلف المحافظات، بتنظيم حوالى 7 الاف ندوة إرشادية ركزت على موضوعات الأمن الحيوي كأحد أهم المحاور الوقائية لضمان سلامة الثروة الحيوانية، كما نفذت أيضا حملات تفتيشية مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر، كذلك نظمت 148 ندوة وورشة عمل خلال فعاليات الأسبوع العالمي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وتكثف الهيئة جهودها لاستمرار نشاط التقصي الوبائي للأمراض بفحص الأعراض الاكلينيكة الظاهرة طبقا للحالة التعريفية لكل مرض لضمان سلامة الثروة الحيوانية في كافة أنحاء الجمهورية، كذلك تكثف جهودها في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي من خلال المسح التناسلي والتلقيح الاصطناعي.

وشهدت مديرية الزراعة بالنوبارية لقاء موسعا لمزارعي النوبارية ووادي النطرون لتعريف المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية، كما استقبل معهد بحوث وقاية النباتات سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة والوفد المرافق له لتبادل الخبرات والمعرفة بين الوفد وباحثوا المعهد

فيما تم أيضا توزيع المقررات السمادية 50طن (سلفات نشادر) بعد غياب للسماد الكيماوي على مزارعي شمال سيناء، وبمتابعة من د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، كما شارك المركز الاقليمي للأغذية والاعلاف في بعض الأنشطة الارشادية في محافظة الاسكندرية لزيادة التثقيف الغذائي والصحي

وكشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، عن أعمال المشروع خلال شهر نوفمبر ومع بداية الموسم التصديري الجديد لبطاطس المائدة

بينما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في المعرض الدولي "فود افريكا"، بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ عارض من ٣٥ دولة، كما استقبل المعمل طلاب من كلية الزراعة بجامعة عين شمس، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الأسبوع حوالي ٦٠٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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