رسميا.. فوز قائمة طارق الحسيني بانتخابات اتحاد السلاح

فازت قائمة طارق الحسيني، رسمياً، بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت اليوم الجمعة، بحضور 11 هيئة من اجمالي 11 هيئة لها حق الحضور والتصويت، وافقت الـ 11 هيئة بالاجماع على انتخاب قائمة طارق الحسيني وهي القائمة الوحيدة التي تقدمت لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح للدورة الانتخابية 2024-2028.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السلاح صباح اليوم الجمعة، بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة.

وتضم قائمة طارق الحسيني كلاً من: ايمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، امنية حسين.

ويتكون غالبية المجلس الجديد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادو الاتحاد تحت رئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق انجازات عالمية وأولمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح اختتمت بميدالية أولمبية في باريس 2024.

وحسب لائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و 11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات وهي: نادي السلاح المصري، نادي السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.