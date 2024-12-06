مازن الغرباوي: التواصل وتبادل الخبرات بين المهرجانات العربية ضرورة للنهوض بالمسرح العربي

دعت إدارة مهرجان الكويت المسرحي بدورتها الرابعة والعشرين برئاسة مساعد محمد الزامل الأمين العام المساعد لقطاع الفنون رئيس المهرجان، المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ليمثل جمهورية مصر العربية كضيف شرف مهرجان الكويت المسرحي في دورته الرابعة والعشرين، بالإضافة إلى أنه سيكون معقبا على عرض "اغتصاب" تأليف سعد الله ونوس، إخراج خالد أمين، والذي سيعرض يوم ٨ ديسمبر، وهو إنتاج الهيئة العامة للشباب، ويعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأعرب المخرج مازن الغرباوي، عن سعادته بتمثيل مصر في مهرجان مهم بحجم وقيمة مهرجان الكويت المسرحي، وكذلك بتواجده على أرض الشقيقة الكويت، مشيرا إلى أنه رغم المجهود الكبير الذي يبذله خلال خطته المهنية والفنية السنوية إلا أنه يؤمن بأهمية وضرورة التواصل وتبادل الخبرات بين المهرجانات في الدول العربية والأجنبية بهدف إحداث انتعاشه للمهرجانات العربية والتأكيد على أهمية مد أواصر التعاون مع المهرجانات العربية، وذلك إيمانا منه بقيمة وأهمية هذه المهرجانات نحو الآفاق العالمية لرفعة المسرح العربي، ودورها الذي تلعبه في دعم المواهب الشابه وتقديم فنانين يشكلون الدعامة الرئيسية للحركة المسرحية في الوطن العربي

وتوجه الغرباوي بخالص الشكر والتقدير لوزير الثقافة والرياضة ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبدالرحمن بداح المطيري لدعوته الكريمة لهذا المهرجان العريق كما تقدم سيادته بالشكر لسعادة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دكتور خالد محمد الجسار

المخرج مازن الغرباوي انتهى من الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي، التي كانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتديره المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .