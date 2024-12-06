إنجاز 99% من شكاوى المواطنين بقطاع الصحة بشمال سيناء

تابع الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، موقف تلقي واستجابة الشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر 2024، والخاصة بالقطاع الصحي بشمال سيناء، وذلك في تقرير أعدته سوزان ابراهيم سالم مدير إدارة خدمة المواطنين واشرفت عليه الدكتوره مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي.

وأكد الدكتور أحمد حرصه على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين بمنظومة الشكاوى ، وأوضح ان المنظومة الموحدة للشكاوي تسهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه الدكتور أحمد مدير إدارة خدمة المواطنين على سرعة حل المشكلات، مؤكدًا أن ذلك ما نسعى إليه جميعا.

من جانبها اوضحت سوزان ابراهيم سالم ان عدد الشكاوي الخاصة بالقطاع الصحي بشمال سيناء على البوابه الالكترونيه للمنظومة وعددها ٢٥ شكوى عن شهر نوفمبر الماضى وانه تم انجاز ٩٩٠٩٨٪ من عدد الشكاوي وجاري استيفاء إجراءات انجاز باقي الشكاوي تباعاَ.