الوفود الدولية المشاركة بحملة مانحي الأمل في زيارة للأهرامات

قامت الوفود الدولية المشاركة بحفل ختام حملة مانحي الأمل، بزيارة منطقة الأهرامات، ضمن برنامج تنظمه الوزارة بالتعاون مع الحملة؛ لتعزيز التعاون الدولي وتسليط الضوء على جهود الحملة في دعم العمل الإنساني والاجتماعي.

يُشارك في حفل الختام غداً السبت، عدد من الملهمين من أكثر من 30 دولة من دول العالم، بمشاركة المؤسسات الدولية (اليونسكو / الاتحاد الأوربي / الفيفا) والعديد من كبار الشخصيات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية عن تمكين الشباب والفتيات من خلال الرياضة والتنمية، وتتضمن فعاليات الحفل جلسات حوارية وفقرات فنية وزيارات سياحية.

وخلال زيارة الأهرامات، أعربت الوفود عن إعجابها بعظمة الأهرامات وما تمثله من رمز للتاريخ والحضارة الإنسانية، مما أضاف بُعدًا ثقافيًا مميزًا إلى فعاليات حملة مانحي الأمل.

وتُعد حملة مانحي الأمل واحدة من المبادرات الإنسانية البارزة التي تهدف إلي توفير الدعم والالهام للذين يعانون من الأمراض الخطيرة والأشخاص ذوى الهمم الذين مروا بأزمات صحية ولديهم أمل في الحياة رغم الصعوبات.