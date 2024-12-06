شهدت الصالة المغطاة بالعريش فعاليات ختام دوري المصالح الحكومية بشمال سيناء لعام 2004-2025، بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد العلاقمي رئيس الاتحاد الفرعي للمصالح الحكومية بالمحافظة، ورؤساء اللجان الرياضية المشاركين بالبطولة.

وعلي هامش الفعاليات شارك المحافظ مباراة ودية للتنس الطاولة مع بطلة ذوي الهمم سماح عبد العزيز والتي تأهلت الي أولمبياد باريس 2024.

أكد المحافظ ، أن الدولة تولي إهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع متمنياً للبطلة مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأسفرت النتيجة عن فوز البريد المصري، ليحصل على كأس البطولة ،فيما فازت أيضا التربية والتعليم في دوري تنس الطاولة رجال وسيدات مركز اول ومديرية الشباب والرياضة مركز تاني.