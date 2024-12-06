شمال سيناء تواصل فعاليات التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية

واصلت التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية في شمال سيناء، فعالياتها، بإدارة شباب العريش في كرة القدم، بهدف اختيار أفضل العناصر الرياضية للتأهل إلى التصفيات النهائية التي ستنظم على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء،وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

اقيمت المباراة بين مركز شباب 6 اكتوبر× مركز شباب عاطف السادات وأسفرت النتائج بفوز مركز شباب 6 اكتوبر بضربات الجزاء بعد التعادل بهدف لكلا الفريقين، والمباراة الثانية مركز شباب العريش × نادى ابو صقل واسفرت النتائج بفوز مركز شباب العريش، والمباراة الثالثة بين نادي شباب مصر× نادي العريش الرياضي وأسفرت النتائج عن فوز نادي شباب مصر، والمباراة الرابعة بين مركز شباب العريش×مركز شباب 6 اكتوبر وأسفرت النتائج عن فوز مركز شباب العريش.

وتقام المبارة النهائية بين مركز شباب مدينة العريش × نادي شباب مصر علي ملعب مركز شباب ضاحية السلام يوم الثلاثاء القادم ويصبح الفائز ممثلا لإدارة شباب العريش في لعبة كرة القدم لاولمبياد المحافظات الحدودية.

واكد "حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ان تأتى الفعاليات جزءًا من مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تأهيل النشء والشباب بدنياً وروحياً وثقافياً واجتماعياً، وتوفير فرص تنافسية للشباب في المناطق الحدودية.

ويهدف هذا المشروع إلى اكتشاف وتنمية مهارات الشباب وقدراتهم في بيئة رياضية تنافسية.

وتهدف الأولمبياد إلى تعزيز الروح التنافسية بين الشباب في المحافظات الحدودية، كما يسعى إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وترسيخ قيم التعاون والانتماء الوطني، ويُعد هذا الحدث جزءًا من جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم الرياضة كوسيلة لبناء مجتمع صحي ونشط، وتحقيق التنمية من خلال إشراك الشباب في الأنشطة الرياضية والاجتماعية.