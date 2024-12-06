إعادة تشغيل مخبزي الكرامة والجورة برفح بعد توقف عدة سنوات

قال اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أنه تم إعادة تشغيل مخبزي الكرامة في حي الكرامه بالعريش والجورة في قرية الجورة بالشيخ زويد.

وأضاف المحافظ، أنه بعد استقرار الأمور، تم مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة تشغيل المخبزبن بعد توقفهما عن العمل لعدة سنوات بسبب الحرب علي الإرهاب، حيث وافقت الوزارة علي إعادة تشغيلهما بعد القضاء علي الإرهاب وعودة الحياه لطبيعتها.

ووجه المحافظ الشكر إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية علي الجهود المبذولة في خدمه المواطنين السيناويين.

وكان اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء إلي قد تفقد قرية قاطية بمركز بئر العبد وجري فرش مسجد نور الاسلام.

وأكد المحافظ علي أهمية إعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير ما تحتاجه لإقامة الشعائر الدينية.

ووجه المحافظ الشكر إلي المهندس امجد البيك ، المتبرع بفرش المسجد ، مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الأعمال لخدمة أبناء سيناء.

من جانبهم، وجه أهالي قرية قاطية ورواد المسجد الشكر إلى محافظ شمال سيناء والمساهمين في فرش المسجد.