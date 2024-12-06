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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انسحاب الجيش السوري من مواقع إستراتيجية في دير الزور

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري
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أفادت مصادر ميدانية مطلعة بانسحاب قوات الجيش السوري من عدد من المواقع الاستراتيجية شرق البلاد، بما في ذلك مدينة دير الزور وريفها، في خطوة وصفها البعض بإعادة تموضع للقوات العسكرية في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.


وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانسحابات شملت مناطق هامة مثل البوكمال والميادين، التي تُعتبر من أبرز معاقل النظام في محافظة دير الزور.

ووفقًا للتقارير الصادرة، اتجهت القوات المنسحبة نحو مناطق البادية السورية ودمشق، في ظل التوترات المتزايدة والضغوط العسكرية التي تواجهها.


يأتي هذا الانسحاب في وقت حساس، حيث تشهد مناطق أخرى من سوريا تصعيدًا ميدانيًا، إذ تواصل الفصائل المسلحة تقدمها نحو مدينة حمص بعد أن تمكنت من السيطرة على مدينة حماة.

 

 

شرق البلاد مدينة دير الزور