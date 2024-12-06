انسحاب الجيش السوري من مواقع إستراتيجية في دير الزور

أفادت مصادر ميدانية مطلعة بانسحاب قوات الجيش السوري من عدد من المواقع الاستراتيجية شرق البلاد، بما في ذلك مدينة دير الزور وريفها، في خطوة وصفها البعض بإعادة تموضع للقوات العسكرية في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانسحابات شملت مناطق هامة مثل البوكمال والميادين، التي تُعتبر من أبرز معاقل النظام في محافظة دير الزور.

ووفقًا للتقارير الصادرة، اتجهت القوات المنسحبة نحو مناطق البادية السورية ودمشق، في ظل التوترات المتزايدة والضغوط العسكرية التي تواجهها.



يأتي هذا الانسحاب في وقت حساس، حيث تشهد مناطق أخرى من سوريا تصعيدًا ميدانيًا، إذ تواصل الفصائل المسلحة تقدمها نحو مدينة حمص بعد أن تمكنت من السيطرة على مدينة حماة.