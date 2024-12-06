أبرزهم أحمد مراد و"الشهاوي".. جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لدورتها الـ19

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، عن القوائم الطويلة المؤهلة للجائزة في دورتها التاسعة عشر لعام 2024-2025 لفروع "الآداب"، و"المؤلف الشاب"، و"أدب الطفل والناشئة"، و"تحقيق المخطوطات"، التي يتم مراجعتها وتقييمها حالياً من قبل لجان تحكيم الجائزة.

واستقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ 19 التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية أكثر من 4 آلاف ترشيحاً، من 75 دولة منها 20 دولة عربية و55 دولة أجنبية، بينها 5 دول تشارك للمرة الأولى، هي ألبانيا، وبوليفيا، وكولومبيا، وترينيداد وتوباغو، ومالي، وهو ما يؤكد ريادة الجائزة ومكانتها العالمية.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع "الآداب" 12 عنواناً من 7 دول هي: تونس، مصر، المغرب، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، الكويت، والسودان، وتضمنت التالي، أتحدث باسمك ككمان" لأحمد الشهاوي من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية في 2024.، "أبو الهول" لأحمد مراد من مصر، الصادر عن دار الشروق في 2023، "عهد دميانة" لأسامة عبد الرءوف الشاذلي من مصر، الصدار عن الرواق للنشر والتوزيع في 2024، "لسان الدين ابن الخطيب ذو القبرين أو خريف غرناطة" لـ البشير الدامون من المغرب، الصادر عن منشورات باب الحكمة في 2023، "الباشادور" لحسن أوريد من المغرب، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب في 2024، "الحفائر.. حفرة الجبل" لخالد النمازي من المملكة العربية السعودية، الصادر عن مجموعة تكوين المتحدة في 2024، "ثم توليت للظل" لروضة الحاج من السودان، الصادر عن دار رشم للنشر والتوزيع في 2023، "ثلاثية أسفار مدينة الطين" لسعود السنعوسي من الكويت، الصادر عن دار كلمات للنشر والتوزيع – مولاف في 2023، "ابن يمّا خرافة أندلسيّة" لطارق الشيباني من تونس، الصادر عن دار خريف للنشر في 2024، "الدكتور نازل" لطالب الرفاعي من الكويت، الصادر عن منشورات ذات السلاسل في 2023، "هند أو أجمل امرأة في العالم" لهدى بركات من لبنان\فرنسا، الصادر عن دار الآداب في 2024 و"رجل تتعقبه الغربان" ليوسف المحيميد من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار العين للنشر في 2023.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع "المؤلف الشاب" 12 عنواناً من 7 دول هي، مالي، المملكة العربية السعودية، مصر، المغرب، سوريا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت التالي، "الموضة: بين جدلية التقويض وفضاءات الأداء" لآلاء السعدي من العراق، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في 2024، "التوجيه الأسلوبي لاختلاف الروايات، شرح ديوان أبي تمام للتبريزي أنموذجًا" لـ الزبير عبد الله عبد القادر الأنصاري من مالي، الصادر عن دار ملامح للنشر والتوزيع في 2022، "إبّيستمولوجيا الاعتقاد الديني وأخلاقياته” للدكتور المهدي مستقيم من المغرب، الصادر عن استفهام للنشر والتوزيع في 2024، "الآن بدأت حياتي" لسومر شحادة من سوريا، الصادر عن دار الكرمة في 2024، "القصة المؤطرة في الرواية السعودية" لشعبان محمد يحيى النجادي من المملكة العربية السعودية، الصادر عن دار أدب للنشر والتوزيع في 2023، "ربع الرز" لشيماء غنيم من مصر، الصادر عن دار العين للنشر في 2024، "الرواية والحدود: من التقاطبية الثقافية إلى الفضاء الثقافي" لعبدالرزاق المصباحي من المغرب، الصادر عن مؤسسة الرحاب الحديثة في 2024، "نقد الطب البديل: المغالطات المنطقية في الصحة" للدكتور عمر الحمادي من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن منشورات تكوين في 2023، "شعرية القيم في السيرة الشعبية العربية، سيرة عنترة بن شداد" للدكتورة فتيحة غلام من المغرب، الصادر عن مؤسسة آفاق في 2022، "الزرايب" لمحمد صاوي من مصر، الصادر عن دار بيت الياسمين للنشر في 2024، "بيت القاضي: مسيرة قاسم بن يونس"، لمحمود عادل طه من مصر، الصادر عن بيت الياسمين للنشر في 2023، و"بلاغة الخطاب الفلسفي: نماذج تحليلية من كتابات محمد عابد الجابري"، للدكتور منير بورد من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع في 2023.

واشتملت القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل والناشئة"على 13 عنواناً من 7 دول هي، دولة الإمارات العربية المتحدة، لبنان، مصر، المغرب، قطر، الأردن، الجزائر، وتضمنت التالي، "العفريت الأبيض" لأحمد قرني من مصر، الصادر عن دار شأن للنشر والتوزيع في 2024، " فريدة" لأحمد العباسي من مصر، الصادر عن دار أصالة في 2023، "خيوط تربطنا" لإيمان اليوسف من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار الهدهد للنشر والتوزيع في 2024، "أميرة النيل" لإيوان زهير من مصر، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر في 2022، "إليك يا معلمتي الحبيبة" لحصة جوعان المزروعي من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع في 2024، "قصاصات" لرحيمة بلفار من الجزائر، الصادر عن دار أرجوحة للنشر والتوزيع في 2023، "جحا ومارد الإبريق فوشان" لسمر محفوظ براج من لبنان، الصادر عن دار قصص كيوي في 2023، "أنت لست قطا يا مبهور!" لشيخة الزيارة من قطر، الصادر عن مكتبة حزاية في 2023، "ميمونة وأفكارها المجنونة!" لشيرين سبانخ من الأردن، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل، في2023، "طيف سبيبة" للطيفة لبصير من المغرب، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب في 2024، "ملكة البالونات" للينة قطيشات من الأردن، الصادر عن برنامج نحن نحب القراءة - جمعية تغيير في 2023، "أبي الكناري الكبير" لمريم الزرعوني من الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن دار الهدهد للنشر والتوزيع في 2023، و"ثعلب الديجيتال" لهجرة الصاوي من مصر، الصادر عن دار شأن للنشر والتوزيع في 2024.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع " تحقيق المخطوطات " 13 عنواناً من 7 دول هي: المملكة العربية السعودية، لبنان، مصر، المغرب، تونس، العراق ، وتضمنت التالي، "الجماهر في معرفة الجواهر" للأستاذ الدكتور طارق نازل من مصر، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 2022.، "ديوان ابن المستوفي الإربلي" للدكتور عبد الرازق حويزي من مصر، الصادر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية في 2021، "الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة" للدكتور أحمد جمعة عبدالحميد من مصر، الصادر عن المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في 2024، "سرائر العربية في شرح الوافية الحاجبية" لمصطفى محمود أبو السعود من مصر، الصادر عن المكتبة الخيرية للطباعة والنشر والتوزيع في 2023، "جواهر الأخبار ومُلَحُ الأشعار" لنهى عبدالرازق الحفناوي من مصر، الصادر عن المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت في 2024، "نزهة الأبصار والأسماع في أخبار ذوات القناع" للدكتور فرج الحوار من تونس، الصادر عن الدار المتوسطية للنشر في 2024، "شرح السبع المعلقات وإعرابها" للدكتور محمد العايد من المملكة العربية السعودية، الصادر عن الخزانة الأندلسية في 2023، "أخبار النساء" لرشيد الخيون من العراق /المملكة المتحدة، الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 2024، "شرح القصائد المعلقات" لصالح الجسار من المملكة العربية السعودية، الصادر عن الخزانة الأندلسية للنشر - مكتبة الخانجي بالقاهرة في 2024، "ثلاثية الحيوان، في نعته ومنافعه" للدكتورة فاطمة الأخضر من تونس، الصادر عن مجمع الأطرش للكتاب المختص في 2024، "مغازي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم" لمحمد الطبراني من المغرب، الصادر عن منشورات البشير بنعطية في 2023، "معجم المرأة" لغريد الشيخ محمد من لبنان، الصادر عن دار النّخبة للتأليف والترجمة والنشر في 2024، و"مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية" لناجي فوزي من مصر، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 2023.

وستواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب نشر القوائم الطويلة للفروع الأخرى من الجائزة تباعًا.

وتعد جائزة الشيخ زايد للكتاب من الجوائز الدولية المرموقة، التي تكرّم الأعمال الإبداعية والأدبية النوعية، وتمنح لصناع الثقافة والناشرين والكتاب والمبدعين والشباب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والفنون واللغة العربية والمخطوطات وغيرها، دعماً للمشهد الثقافي العالمي والمساهمة في بناء جسور حضارية قائمة على قيم الحوار البناء والسلام والتعايش.