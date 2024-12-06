بسبب رش المياه.. عامل ينهي حياة شقيقه الأصغر طعنًا في البدرشين

أقدم عامل علي قتل شقيقه الأصغر طعنا بسلاح أبيض لمعاتبة المجني عليه له علي رش المياه أمام المنزل وتسببه في انزلاق قدميه وسقوطه، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب قيام الأخ الأكبر برش المياه أمام منزلهم مما تسبب في انزلاق قدم شقيقه الأصغر وسقوطه في الشارع وعندما قام الأخ الأصغر بمعاتبة شقيقه تعدي عليه المتهم طعنا بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.