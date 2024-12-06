جولة القديس نيكولاس ومهرجان فواكه بشواطئ بمرسي علم

شهدت شواطئ مرسى علم جولة القديس نيكولاس ومهرجان فواكه الشاطئ بمرسى علم تزامنا مع ذكرى القديس نيكولاس حيث احتفل آلاف السياح من جنسيات مختلفة علي شواطئ مرسي علم للاحتفال بذكرى "سانت نيكولاس" بالشواطئ والتي توافق السادس من شهر ديسمبر من كل عام.



وشهدت فنادق مرسي علم مهرجان الفواكه في أجواء أوربية مبهجة علي الشواطئ تزامنا مع احتفالات السياح الأوروبيين بذكرى "سانت نيكولاس" وهي الذكرى التي يحتفل بها المسيحيين في اوروبا.



وقال فايز عضو مجلس غرفة المنشآت الفندقية، أن فنادق مرسي علم جهزت للاحتفالات علي الشواطئ بمشاركة آلاف السياح الأوروبيين من حوالي 15 جنسية أجنبية وفريق الانميشن وشمل الاحتفال زي بابا نويل و جولة الجمل في أجواء مبهجة وبوفيه خاص لهذه المناسبة الأوربية وعصائر فريش وذلك علي الشواطئ المفتوحة.

ولاقي ذلك قبول واعجاب السياح الأجانب الذين حرصوا علي التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة مرسي علم.

ويوضح عاطف عثمان الخبير السياحي أن احتفالات الكريسماس رفعت نسبة الاشغالات بالفنادق السياحية لتكسر حاجز 80% ومن المتوقع إرتفاع معدلات الاشغالات مع اقتراب احتفال راس السنه الميلاديه تزامنا مع توافد عشرات رحلات الطيران يوميا إلي مرسي علم لتقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة.

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