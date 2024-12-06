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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يغادر مطار القاهرة للمشاركة في منتدى الدوحة 2024

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتجهاً إلى دولة قطر، للمشاركة في النسخة الـ ٢٢ من مؤتمر الدوحة ٢٠٢٤، الذي يقام خلال الفترة من ٧ إلى ٨ ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحمل شعار "حتمية الابتكار".

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء غداً السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024، ويُلقي كلمة خلال إحدى الجلسات ثاني أيام المنتدى، كما من المقرر أن يجري على هامش مشاركته بالمنتدى، عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الواعدة.

ويشهد منتدى الدوحة ٢٠٢٤ مشاركة عددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، بهدف طرح حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم، مع التطلع إلى منظور "الابتكار" كضرورة للاستدامة والتطور في مجالات متنوعة في الحياة المعاصرة.

السيسي مصطفي مدبولي مطار القاهرة الدوحة قطر