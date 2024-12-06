انتهاء أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا

أعلن، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا خلال أيام، وتسليمه أوائل 2025 المقبل، تمهيداً لفرشه من قبل وزارة الأوقاف، وافتتاحه أمام أهالي مركز ومدينة بيلا.

قال محافظ كفرالشيخ، أنّ مشروع الترميم يهدف إلى استعادة رونق المسجد بما يتناسب مع مكانته التاريخية والدينية، إذ يُعد أحد رموز العمارة الإسلامية في المحافظة، ويأتي انتهاء العمل به ليؤكد اهتمام الدولة بحماية وصيانة التراث الوطني، بما يضمن استمرارية دوره كمنارة للعلم والعبادة، مشيراً إلى أنّ المشروع يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التراث الإسلامي الذي يُمثل قيمة حضارية وثقافية كبرى.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنّه وجّه بتشكيل لجنة مشتركة من مديرية الأوقاف ومنطقة الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة أعمال الترميم الجارية بمسجد «أبو غنام»، لدفع العمل بالمشروع، وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، لافتاً أنّ إنجاز الأعمال بالمسجد قاربت على الانتهاء، وأنّه جرى تنفيذها وفقاً للدراسات الاستشارية والهندسية والأثرية المتبعة لكافة التفاصيل الخاصة بالمسجد، مؤكداً حرص المحافظة والأوقاف والآثار على تذليل كافة العقبات لاستكمال مشروع ترميم المسجد.

جدير بالذكر: أنّ مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، المُقام عام 700 هجرية، قد بدأت أعمال ترميمه في عام 2022 ويتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين محافظة كفرالشيخ ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

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