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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: فتح تراخيص للمركبات الخفيفة الحضارية بديلًا عن التوك توك

فتح تراخيص للمركبات
فتح تراخيص للمركبات الخفيفة الحضارية بديلاً عن التوك توك
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أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى بشرى سارة للمواطنين عن فتح باب تراخيص للمركبات الخفيفة من تصنيع وزارة الإنتاج الحربى، وذلك تمهيداً لإحلالها بمركبات التوك توك بنطاق المحافظة، مكلفاً إدارة مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بتحديد الحد الأقصى لعدد المركبات الخفيفة المقترح تشغيلها ، مع تحديد خطوط السير والتعريفة المقررة لكل خط لتحقيق أسلوب وآلية التنظيم لها على الوجه الأكمل .

المركبات الخفيفة تتميز بالشكل الجمالى والحضارى الذى يليق بعروس المشاتى

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المركبات الخفيفة تتميز بالشكل الجمالى والحضارى الذى يليق بعروس المشاتى ، مع الحفاظ على سلامة كل من يستقلها .

موضحاً بأنه وفقاً للتنسيق  مع الوزارات المختصة بالتنمية المحلية والمالية والتضامن الإجتماعى والداخلية ، وأيضاً الإنتاج الحربى التى تقوم بتصنيع المركبات الخفيفة للعمل فى نطاق كل محافظة بالطرق الداخلية وعواصم المحافظات دون الطرق الرئيسية .

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