ads
الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم

إدارة التجنيد والتعبئة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

إستمراراً لدور القوات المسلحة فى تقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم، دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظتى بنى سويف والدقهلية وجامعة القاهرة، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

وخلال مراسم تسليم الشهادات ألقى اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط بين أبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن وقواتهم المسلحة من خلال تقديم الدعم اللا محدود وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال إنهاء معاملاتهم التجنيدية.

وتضمنت المراسم تقديم عدداً من الفقرات الفنية لذوى الهمم أعقب ذلك تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، فيما أعرب الحضور عن عميق تقديرهم وشكرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم أبناء مصر من ذوى الهمم بالشكل اللائق بما يدعم رفع روحهم المعنوية ويسهم فى إنخراطهم لمظاهر الحياة الإجتماعية ويرسم البسمة على وجوههم.

حضر المراسم محافظوا الجيزة وبنى سويف والدقهلية، ورؤساء جامعات القاهرة وبنى سويف وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة بتلك المحافظات.

 

التجنيد والتعبئة القوات المسلحة ذوي الهمم القياده العامه للقوات المسلحه كبار السن